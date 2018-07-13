Muş'ta Tren Yolculuğuna İlgi

Muş'ta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlanması, tren yolculuğuna ilgiyi arttırdı.

Başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği kentte, Ankara-Tatvan seferini yapan ve haftanın 4 günü hizmet veren Vangölü Ekspresi, her kesimden vatandaşın tercihi haline geldi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği tren yolculuğu sırasında yerli ve yabancı yolcular, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma şansı buluyor.

Ankara'ya seyahat eden sporcu kafilesi sorumlusu Faysal Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla güven ortamının sağlanmasının tren seferlerine ilgiyi arttırdığını söyledi.

Tren yolculuğunun hem ekonomik, hem de güvenli olduğunu aktaran Çavuş, "Spor kafilesi başında idareci olarak Ankara'ya 19 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na 6 sporcuyla gidiyoruz. Treni tercih etmemizin sebebi uçaktan ve otobüsten daha güvenilir ve ekonomik olması. Belirtilen harcırah 110 lira. Otobüs bunun çok üzerinde, uçak çok daha üzerinde. Bu harcırahı karşılamada bizce daha ekonomik olduğu için treni tercih ediyoruz." dedi.

Yolculardan Veysi Gök ise çocuğunun rahatsız olduğunu ve bunun için Kocaeli'ye gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eskiden trene binmek riskliydi. Güvenlik açısından sıkıntılı durum vardı. Şu anda tren çok güvenli. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir tur, hizmet verilmesi son derece sevindirici. Dün otobüs bileti sordum 150 lira fiyat söylediler ama yine de bilet bulamadım. Çocuğum hasta olduğu için mecbur ona iki koltuk kesecektik, tren koltukları gibi geniş olmadığı için. Trene ilk defa biniyorum. Böyle güzel olacağına inanmıyordum."

Yalçın Şahin de Van Pedalşör Bisiklet Grubu adına seyahate başladıklarını anlatarak, bisikletlerin trene ücretsiz alınmasının güzel bir hizmet olduğuna vurgu yaparak, "İnsanların trenle seyahat etmelerini öneriyorum. Biz doğayı görüyoruz. Pencereden baktığımız zaman, zamanın ne kadar güzel aktığını fark edebiliyoruz. O anlamda çok memnunuz. Treni tercih etmemizin en önemli sebebi doğayı seyrediyoruz, doğayı yaşamak istiyoruz. Bunun haricinde ekonomik." dedi.

Asaf İpekçi ise Elazığ-Tatvan arası sefere başlayan bölgesel trenin işlerine çok yaradığını dile getirerek, bu hizmetten memnun olduklarını belirtti.