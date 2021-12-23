TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI - Haberler
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TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAR kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ve trafik uyarı ile yön tabelalarının kara gömüldüğü Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolu, ekiplerin zorlu mesaisi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - KAR kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ve trafik uyarı ile yön tabelalarının kara gömüldüğü Muş-Kulp- Diyarbakır Karayolu, ekiplerin zorlu mesaisi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği açısından geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda ekipler hummlı bir çalışma yürüttü. Karın geçit vermediği yolda, salı gününden bu yana karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi. Trafik uyarı ve yön tabelalarının kara gömüldüğü yoldaki kar engelini kaldırmak için mücadele veren ekipler, zaman zaman kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkisiyle çalışmalarını yürütmekte zorlandı. 2 gün boyunca karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kardan temizledikleri karayolunu yeniden ulaşıma açtı.

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

TRAFİK TABELALARININ KARA GÖMÜLDÜĞÜ KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

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