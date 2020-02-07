Muş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
07.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:02
Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bulanık'tan Muş'a giden Abdulbari Taşdemir idaresindeki 49 AAD 700 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 49 AAZ 946 plakalı tır Karakale mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sis ve karın etkili olduğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA