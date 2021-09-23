Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli - Haberler
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Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Politika

- Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli Muş'un Sütlüce Mahallesi sakinleri, yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen yollarının bir an önce yapılmasını istiyor.

- Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli

MUŞ - Muş'un Sütlüce Mahallesi sakinleri, yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen yollarının bir an önce yapılmasını istiyor.

Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yol ve doğalgaz hizmeti alamamaktan şikayetçi. Toprak yol nedeniyle kapı ve pencere açamadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, bir an evvel belediye yetkililerinden soruna çözüm üretmelerini bekliyor. Hizmet almak için Muş Belediye Başkanlığına müracaatta bulunan mahalle sakinleri, bir türlü cevap alamadıklarını iddia etti.

"Bizimle ilgilenen bir yetkili yok"

Mahalle sakinlerinden Fatih Dündar, belediyeden yana şikayetleri olduğunu ve herhangi bir hizmet alamadıklarını söyledi. Mahalle olarak adeta üvey evlat muamelesi gördüklerini anlatan Dündar, "Yolun durumu belli. Ne doğalgaz, ne bir altyapı, ne bir yol yok. Belediyeye toplu şekilde 13 Temmuz 2021'de müracaatta bulunduk ama herhangi bir cevap çıkmadı. Yetkililerimizin bize destek ve yardımcı olmalarını bekliyoruz. Belediye olarak bize hizmet vermek zorundasınız. Biz mahalle olarak mağdur ediliyoruz. Bizimle ilgilenen bir yetkili yok. Önümüz kış, okullar başladı, öğrencilerimiz var. Yağış başladığı zaman öğrencilerimiz çamurdan adım atamıyor. Çamur, pislik evimizin içine kadar giriyor" dedi.

"Tozdan, dumandan hepimiz hastayız"

Kadınlardan Gülbahar Toplu da, belediye başkanının mahalleye gelip yol ve doğalgaz getireceği yönünde söz verdiğini savunarak, "Hiçbir şey yapılmadı. Benim beyim kanser hastası, ambulans istediğim zaman yolu bulamıyor. Yol olmadığı için kapı, penceremizi açamıyoruz. Tozdan, dumandan hepimiz hastayız. Yolumuz yok, doğalgazımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Sahipsiz bir mahalle" ifadelerini kullandı.

"Kış olduğu zaman çocuklarımızı okula gönderemiyoruz"

Çöplük içerisinde yaşadıklarını belirten Toplu, "Beyim kanser hastası ve gerçekten dışarı çıkarmak istemiyorum. Mahallemiz 2 yıldır belediyeye bağlandı ama hiçbir sahibi yok. Kimse gelip sormuyor. Kış olduğu zaman çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Hep çamur. Dağdaki köyler bile böyle değil. Yol istiyoruz, doğalgaz istiyoruz, altyapı istiyoruz. Mahallemize artık sahip çıksınlar" diye konuştu.

"Burası mahalle mi, dağ başında bir köy mü belli değil"

Mahallelerini Afganistan ve Suriye'ye benzettiğini aktaran vatandaşlardan İrfan Ekici ise şöyle konuştu:

"Herkes gibi bir mahalle istiyoruz. Parkı olan bir mahallemiz olsun, çocuklarımız oynasın. Bu çocuklar akşama kadar ya çöpün içerisindeler ya da toz dumanın içindeler. Çocuklar hep hasta oluyorlar. Belediyeye de müracaatta bulunduk, başkanımız bize söz de verdi ama seçildikten sonra mahalleye uğramadılar bile. Burası mahalle mi, dağ başında bir köy mü belli değil. Köy bile böyle değil" şeklinde konuştu.

Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli

Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli

Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli

Muş'ta tozlu yol çilesi bitmek bilmeyen mahalleli belediyeye öfkeli
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