Muş'ta toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Muş'ta toplu taşım araçlarında yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.

Muş'ta toplu taşım araçlarında yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşımalarda görev yapan şoförlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Araçların her gün yıkanması gerektiğini, bu sayede bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınacağını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bugünlerde birçok ülke salgınla mücadele ediyor. Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini yerelimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var."

Kaynak: AA