Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
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Muş Valiliği, Muş, 3. Sayfa

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün süre ile kısıtlama getirildiğini duyurdu.

04.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:43
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün süre ile kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek Türkiye genelinde gerekse sınırlar dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği değerlendirilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11' inci maddesi (A) fıkrası hükümleri kapsamında; Valilik Makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 4 Nisan 2020 günü saat 00.01'den 18 Nisan 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." - MUŞ

Kaynak: İHA

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