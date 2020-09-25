Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

25.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:51
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Muş'ta toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Muş'ta toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla bir takım önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel ve benzeri tüm etkinlikler 25 Eylül günü saat 12.00'den 9 Ekim günü saat 12.00'ye kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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