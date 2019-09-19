Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

19.09.2019 21:37

Muş Valiliği, valilik makamının uygun göreceği etkinlikler haricinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını duyurdu.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11' inci maddesi (A) fıkrası hükümleri kapsamında; Valilik Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 20.09.2019 günü saat 00.01 ile 04.10.2019 günü saat 23.59 'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA