Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilebileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği vurgulanan açıklamada, ayrıca halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 13 Temmuz saat 00.01 ila 27 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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