Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 günlüğüne yasaklandı
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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 günlüğüne yasaklandı

20.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:24
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 günlüğüne yasaklandı

Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 günlüğüne yasaklandığı bildirildi.

Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 günlüğüne yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilebileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği anımsatılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 21 Kasım saat 00.01 ila 5 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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