Muş'ta toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak Muş'ta, hayata geçirilecek ve yüzlerce çiftçinin faydalanacağı "Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi" kapsamında 7 yerleşim yerinde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak.

Muş'ta, hayata geçirilecek ve yüzlerce çiftçinin faydalanacağı "Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi" kapsamında 7 yerleşim yerinde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık ilçesinde uygulanacak ve 1 milyon 334 bin 816,46 liraya mal olması beklenen proje hem kentin ekonomisine hem de hayvancılık potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.

"Bulanık ilçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi"ne ilişkin Muş Valiliği'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un Türkiye'nin üçüncü büyük ovasına sahip olduğunu ve topraklarının yüzde 90'ından fazlasının tarıma elverişli olduğunu belirtti.

Bulanık, Malazgirt ve Liz ovalarının varlığının kenti tarım ve hayvancılığa dayalı sektörler açısından öne çıkardığını aktaran Gündüzöz, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güdümlü proje desteği ile toplam 1 milyon 334 bin 816,46 lira bütçeli Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi onaylanmış bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Proje bütçesinin 1 milyon 200 bin liralık kısmının DAKA tarafından destekleneceğini bildiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Bulanık ilçe merkezi, 4 belde ve 2 köy olmak üzere 7 ayrı noktada toplam 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerinin kurulması planlanmaktadır. Projeden 1997 üretici çiftçi doğrudan faydalanacak. Yaklaşık 10 bin kişiye ise dolaylı yoldan katkısı olacak model bir kırsal kalkınma projesi olarak Muş'ta hayata geçirilecektir. Proje ile 7 kişiye doğrudan istihdam sağlanması, süt alım fiyatları Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu fiyatlara çekilerek hane halkı gelirlerinde yüzde 100 artış sağlanması, üretilen sütün kayıt altına alınmasının sağlanması, tarıma dayalı sanayi ve kümelenme alt yapısının geliştirilmesine zemin hazırlanması gibi olumlu sonuçları olacaktır. Projenin Muş ilinin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sunacağı aşikardır."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da 1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi şekillendirirken özellikle kadın istihdamı, eko sosyal gelişme, gıda güvencesi ve güvenirliği, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkının azaltılması, kırsal kalkınma ve tarımda örgütlenme bilinci gibi hususların ayrıntılı olarak ele alındığını anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Gündüzöz ve Güray arasında projenin sözleşmesi imzalandı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Muhammet Ali Yıldırım, Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol da katıldı.

Kaynak: AA