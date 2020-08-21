Muş'ta TOGEM-DER'den ihtiyaç sahibi ailelere yardım Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 450 aileye gıda, beyaz eşya ve 300 çocuğa kıyafet, oyuncak ve okul araç-gereci yardımı sağlayan dernek, vatandaşlara 2 bin 500 maske dağıttı.

Pandemi nedeniyle düğünleri-nikahları ertelenen, maddi yetersizlikler nedeniyle evlenemeyen 30 gelin ve damat adayına gelinlik ve damatlık yardımı gerçekleştirildi, evlenecek çiftlere mobilya yardımı yapıldı.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kadın ve çocuk merkezli sorunlara dikkat çekmeye ve çözüm odaklı çalışma yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduklarını anlattı.

Önceliklerinin eğitim sorunları olduğunu ifade eden Gülbaran, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok proje üretip hayata geçirdik. Öğrencilere burs, ihtiyacı olan ailelere ev eşyası, giysi ve sağlık hizmeti, süreklilik arz eden çalışmalarımız arasında. Böylesine şanlı bir zaferin (Malazgirt Zaferi) yıl dönümünde de asırlardır Anadolu'da hakim olmuş hoşgörü kültürünün mirası olan dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına dar gelirli ailelerimizin gıda, giyim, beyaz eşya ve muhtelif konulardaki ihtiyaçlarını karşıladık. Paylaşma ve destek olma konusunda tüm dünyaya da çağrıda bulunuyoruz."

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, yardımlarından dolayı TOGEM-DER Başkanı Gülbaran'a teşekkür etti.

Kaynak: AA