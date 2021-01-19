Muş'ta TKDK'dan destekleme duyurusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, bu yıl et, süt, büyükbaş ve küçükbaş, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, bu yıl et, süt, büyükbaş ve küçükbaş, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD II'nin 42 ili kapsayan ve 125 milyon Avro tutarındaki 10. çağrı ilanına çıkıldığını belirtti.

Bu bütçeden Muş'un en üst seviyede yararlanmasını istediklerini kaydeden Turan, şunları kaydetti:

"Son çağrı döneminde hibe desteği hak kazanan projelere 36 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 7 Ocak'ta açıklanan TKDK 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, tarım ve hayvancılık yatırımlarına 125 milyon Avro hibe desteği verilmesi planlanıyor. 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlıklarından ilan edilen çağrı kapsamında proje başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor. Yüzde 40 ile 70 arasında değişen hibe desteklerin, büyük ve küçükbaş et ve süt besiciliği ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği, et ve süt işleme, süt toplama merkezi, kesimhane, su ürünlerinin işleme ve pazarlanması ile meyve ve sebze işleme gibi birçok yatırım alanına ilişkin uygun projelere geri ödemesiz olarak aktarılması planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım