Muş'ta TKDK'dan destekleme duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Muş'ta TKDK'dan destekleme duyurusu

19.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:01
Muş'ta TKDK'dan destekleme duyurusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, bu yıl et, süt, büyükbaş ve küçükbaş, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, bu yıl et, süt, büyükbaş ve küçükbaş, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD II'nin 42 ili kapsayan ve 125 milyon Avro tutarındaki 10. çağrı ilanına çıkıldığını belirtti.

Bu bütçeden Muş'un en üst seviyede yararlanmasını istediklerini kaydeden Turan, şunları kaydetti:

"Son çağrı döneminde hibe desteği hak kazanan projelere 36 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 7 Ocak'ta açıklanan TKDK 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, tarım ve hayvancılık yatırımlarına 125 milyon Avro hibe desteği verilmesi planlanıyor. 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlıklarından ilan edilen çağrı kapsamında proje başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor. Yüzde 40 ile 70 arasında değişen hibe desteklerin, büyük ve küçükbaş et ve süt besiciliği ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği, et ve süt işleme, süt toplama merkezi, kesimhane, su ürünlerinin işleme ve pazarlanması ile meyve ve sebze işleme gibi birçok yatırım alanına ilişkin uygun projelere geri ödemesiz olarak aktarılması planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Seren Serengil Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Emre Taşdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta TKDK'dan destekleme duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:04:26. #1.15#
title