Muş'ta Terörle Mücadele

Muş Valiliğince, terör örgütleri PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen, merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında er olarak görevli 5 kişi hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 10 personele şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır."