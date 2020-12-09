Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu

09.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:06
Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu 4-5 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-9" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen 26 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki mağarada, lav silahı, 2 savunma tipi el bombası, bir çift ayakkabı, poşet serum ve muhtelif giyim malzemeleri bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
El-Bab şehir merkezinde yerin 5 metre altında 1 tonluk bomba bulundu
El-Bab şehir merkezinde yerin 5 metre altında 1 tonluk bomba bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Haluk Bilginer
Spor Sörloth Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:10:43. #1.15#
title