Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
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Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

15.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:02
Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha

'un ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-12 Kasım'da Varto ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 sığınağın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınakta, 9 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve 31 pil,

6 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,

birtakım leşker kıyafeti,

9 kilogram gıda ve 76 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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