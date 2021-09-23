Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi - Haberler
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Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerini boşaltmak zorunda kalan Kayalısu köyü sakinleri, huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgede ilk kez başlatılan kadastro çalışmalarıyla yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başlayacak.

MUŞ (İHA) - Muş'ta terör örgütü Pkk'nın baskısı sonucu köylerini boşaltmak zorunda kalan Kayalısu köyü sakinleri, huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgede ilk kez başlatılan kadastro çalışmalarıyla yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başlayacak.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında terörden temizlenen Kayalısu köyü, yeniden canlanmaya başladı. 1993 yılında terör baskısı nedeniyle büyükşehirlere göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla göç ettikleri topraklara geri döndü. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 120 hane ve bin nüfusa ulaşan Kayalısu köyü sakinlerinin doğdukları topraklarda tekrar hayvancılık faaliyetlerini yapabilmesi için kadastro çalışmasına başlandı.

Yapılan kadastro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Muş Kadastro Müdürlüğü Tasarım Kontrol Memuru İbrahim Ballı, Muş'un Kayalısu köyünde kadastro çalışması yaptıklarını söyledi. Muş merkeze bağlı kadastro çalışması yapılmayan tek köyün Kayalısu olduğunu kaydeden Ballı, "Bütün köylerimizde kadastro çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Genel müdürlüğümüzün onayı ve vali beyin katkısıyla şu an kadastro çalışması başlatıldı. Eylül ayının sonu itibariyle çalışmalarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Vatandaşların hak kaybına uğramaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Köylerinin yaklaşık 350 yıllık olduğunu anlatan Köy Muhtarı Bilal Erez ise "Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapıldı. 1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle köyümüz tamamen boşaltıldı. Vatandaşlarımız şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu sağlanan huzur ve güven ortamı ile geri dönüşler başladı ve devam ediyor. Köyümüz 120 hane bin nüfusa ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız ev yapmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde tarım ve hayvancılık köyümüzde artacaktır" diye konuştu - MUŞ

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

Muş'ta terörden temizlenen köye ilk kez kadastro girdi

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