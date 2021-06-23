Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen "Eren-4 Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen "Eren-4 Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Varto ilçesi Çalıdere köyü kırsalında 'Eren-4 Operasyonu' kapsamında 23 Haziran 2021 tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait toprağa gömülü ve naylona sarılı vaziyette; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 1002 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişeğin ele geçirildiği belirtildi. - MUŞ

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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