Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.