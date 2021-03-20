Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı
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Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

20.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:40
Muş'ta terör operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve Varto ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

PKK/KCK'nın talimatıyla kurulan sözde "köy komisyonu"nda faaliyet yürüttükleri, örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde bulundukları tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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