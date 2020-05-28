Muş'ta terör operasyonu: silah ve mühimmat ele geçirildi
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Muş'ta terör operasyonu: silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçildi.

Muş'ta terör operasyonu: silah ve mühimmat ele geçirildi
28.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:36

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonda; 1 G-3 piyade tüfeği, 1 Belçika menşeli piyade tüfeği, 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 silah temizleme aparatının ele geçirildiği kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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