Muş'ta terör operasyonu: 6 muhtara gözaltı

13.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35

MUŞ (İHA) – Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtar gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 muhtara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Şüpheliler gözaltına alırken, ikametlerinde yapılan aramalarda ise 7 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi, terör örgütünü simgeleyen 2 adet bez parçası ve 1 adet "F" serisi 1 Dolar ele geçirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA