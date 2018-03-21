Muş'ta Terör Operasyonu: 33 Gözaltı

Muş'un Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarına katıldığı tespit edilen ve PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunan 33 şahıs gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarında kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, güvenlik güçlerinin araçlarına düzenlenen molotofkokteylli, taşlı, sopalı eylemlere katılan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 19-20 Mart 2018 günü il ve ilçelerde başlatılan operasyon sonucunda toplam 33 şahsın yakalandığı kaydedildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. - MUŞ