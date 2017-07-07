Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda bin 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği bildirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Kayalıkale köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017/30 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş vaziyette 2x2 ebatlarında üzeri naylon ile örtülmüş vaziyette ağızları kapalı 30 torba (50 kilogramlık) amonyum nitrat gübresi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. "



Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulanan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.