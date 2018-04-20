Muş'ta Terör Operasyonu

Muş'ta "terör örgütü propagandası" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin tutuklandığı, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" 'Terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK propagandasının yapıldığı basın açıklaması, eylem ve etkinliklere katıldığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşım yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."