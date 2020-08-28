Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
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Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
28.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:43

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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