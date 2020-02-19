Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

19.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:01

Muş'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şahıstan Varto Belediye Meclis Üyesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muş yöneticisi tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünce; PKK/KCK terör örgütüne milis-işbirlikçilik yapan, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, eylem-etkinliklere katılan, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, ölen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerine katıldığı tespit edilen ve aralarında Muş ile Varto Belediyesi HDP'li meclis üyeleri, Varto HDP İlçe Başkanı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticisi, ihraç memur ve halen aktif görev yapan 1 öğretmen olmak üzere toplam 28 şahsın yakalandığı belirtildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ve 2 adet silah ele geçirildiği ifade edilerek, gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin tutuklandığı, 20'sinin adli kontrol şartı ve 6'sının da emniyetten serbest bırakıldığı ifade edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA