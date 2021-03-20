Muş'ta terör operasyonu: 14 gözaltı
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Muş'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

20.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:20
Muş'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK adına 'propaganda' ve 'faaliyet' yürüttüğü tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK adına 'propaganda' ve 'faaliyet' yürüttüğü tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto'da yapılan operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde "köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten", "terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması", "toplantı", "gösteri yürüyüşü" ve Varto'da "sözde özerlik özyönetim açıklamasına katılan", "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan" toplam 14 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 fişeğin ele geçirildiği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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