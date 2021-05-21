Muş'ta tefecilik operasyonu
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Muş'ta tefecilik operasyonu

Muş'ta tefecilik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde çek senet ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde çek senet ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs 2021 günü yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda; 1,5 milyon TL değerinde 36 adet dolu senet/çek, 3 adet alacak verecek defteri, 1 adet tapu senedi, 760 bin TL değerinde 2 adet gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin TL değerinde 2 adet borç sözleşmesi, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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