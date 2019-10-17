Muş'ta tefecilik operasyonu

17.10.2019 16:50

Muş'ta tefecilik yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Zanlıyla birlikte 785 bin 150 lira değerinde 21 senet, 4 imzalı boş senet,

20 bin liralık çek tahsilat dekontu, araç satış sözleşmesi, tapu,

146 bin lira değerinde 4 sözleşme,

3 alacak-borç defteri ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA