Muş'ta tarladan toplanan buğdaylar, taş değirmenlerde öğütülüyor Muş'taki değirmenciler, hasat döneminde elde edilen buğdayları değirmenlerde öğütmeye başladı.

Muş'taki değirmenciler, hasat döneminde elde edilen buğdayları değirmenlerde öğütmeye başladı.

Değirmenci Ercan Korkmaz, gazetecilere, buğday öğütme sezonuna başladıklarını söyledi.

Üç çeşit değirmen ile çalışmalara başladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yıkamalı, kurutmalı ve öğütmeli sistemimiz ile beyaz un öğütüyoruz. İkinci sistemimiz yine fabrika sistemi sade eleme ve öğütmedir. Üçüncü sistemimiz ise, eski taşlı değirmenle mısır ve kepekli un öğütüyoruz. Vatandaşlarımız özellikle kepekli un öğütmek için taş değirmenine yoğun ilgi gösteriyor. Gece gündüz sürekli çalışıyoruz. 3 ay sezonumuz devam ediyor. Günlük yaklaşık 25 ton buğday öğütüyoruz. Nakit parası olmayandan 10 teneke buğday karşılığında bir teneke buğday alıyoruz ve daha sonra aldığımız buğdayları para karşılığında satıyoruz."

Buğday öğütmek için değirmene gelen Cevdet Yavuz, "Değirmende buğdaylarımız yıkanıp öğütülüyor. Sabahın erken saatlerinde geldiğim halde ancak sıra alabildim. Un yapmak için 150 teneke buğday getirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA