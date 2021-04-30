Muş'ta tam kapanma sessizliği
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Muş'ta tam kapanma sessizliği

Muş'ta tam kapanma sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentte dün başlatılan tam kapanmayla cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanmaya uyan vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uygularken, sessizliğe bürünen kentin en büyük caddesi olana İstasyon Caddesi de havadan görüntülendi. - MUŞ

Muş'ta tam kapanma sessizliği
Muş'ta tam kapanma sessizliği
Muş'ta tam kapanma sessizliği
Muş'ta tam kapanma sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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