Muş'ta SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
18.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:41
Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
SYDV Müdürü Yakup Bozkurt'un konuşmasının ardından yapılan seçimlerde Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, SYDV mütevelli heyeti başkanlığına seçildi.
Muhtar Kılıç, kendisine oy verenlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin