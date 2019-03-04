Muş'ta Su Sayacı Çalan 2 Kişi Tutuklandı
Muş'ta 4 binada su sayacı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Muş'ta 4 binada su sayacı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kent merkezinde 4 binadaki su sayaçlarını çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Çalınan 14 su sayacı sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA