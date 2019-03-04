Muş'ta Su Sayacı Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Muş'ta Su Sayacı Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Muş'ta 4 binada su sayacı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta Su Sayacı Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Muş'ta 4 binada su sayacı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kent merkezinde 4 binadaki su sayaçlarını çaldıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Çalınan 14 su sayacı sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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