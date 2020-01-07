Muş'ta su kesintisi uygulanacak
Muş'ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Muş'ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Muş Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan 1 nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattındaki 600'lük çelik vana değişimi ve montajı için 8 Ocak 2019 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer, Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Sunay, Saray, Yeni, Kültür ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. - MUŞ