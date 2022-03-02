Muş'ta sosyal medya paylaşımından dolayı bir öğretmen hakkında işlem başlatıldı

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde bir kadın öğretmen hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Valilik tarafından kişi hakkında idari tahkikat açıldığı bildirilen açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığı kaydedildi.