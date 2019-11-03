Muş'ta sonbahar güzelliği

Muş'ta sonbahar güzelliği

Karlı dağlardan detay Renk cümbüşüne bürünen ağaçlardan detay Parklarda sararan ağaçlardan detay MUŞ - Muş'ta ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.

03.11.2019 10:52
Muş'ta sonbahar güzelliği

Karlı dağlardan detay

Renk cümbüşüne bürünen ağaçlardan detay

Parklarda sararan ağaçlardan detay MUŞ - Muş'ta ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Kentteki 2 bin 500 rakımdaki Çavuştepe'nde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Kaynak: AA

VİDEO: Muş'ta sonbahar güzelliği
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