Muş'ta sonbahar güzelliği
Karlı dağlardan detay Renk cümbüşüne bürünen ağaçlardan detay Parklarda sararan ağaçlardan detay MUŞ - Muş'ta ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.
Karlı dağlardan detay
Renk cümbüşüne bürünen ağaçlardan detay
Parklarda sararan ağaçlardan detay MUŞ - Muş'ta ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Kentteki 2 bin 500 rakımdaki Çavuştepe'nde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.
VİDEO: Muş'ta sonbahar güzelliği