Muş'ta sokak hayvanları için barınma alanlarına mama bırakıldı

01.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:53

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği Başkanı Hasan Başaran, bir hayırsever tarafından gönderilen mamaları, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlediği alanlara bıraktı.

Başaran, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

İstanbul'dan bir hayvanseverin gönderdiği 250 kilogram mamayı sokak hayvanların bulunduğu alanlara bıraktıklarını belirten Başaran, sokak hayvanlarının da hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Başaran, "Kış mevsimi kentimizde ağır geçiyor. Bu mamaları dağıtırken mutlu oluyorum. Mahallemizde gördüğüm 5 yavru köpeğe mama veriyorum. Belediye yetkilileri gelip hayvanları alacak. Bize destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA