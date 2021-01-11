Muş'ta, soğukla gelen güzellik
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Muş'ta, soğukla gelen güzellik

11.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:38
Muş'ta, soğukla gelen güzellik

MUŞ'ta, kırağı tutan bitki ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

MUŞ'ta, kırağı tutan bitki ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Nehir, dere ve göletlerin yüzeyinin buzla kaplandığı kentte vatandaşlar, soğuktan beyaza bürünen bitki ve ağaçlarla fotoğraf çektirdi.

Muş'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte kırağı tutan bitki ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle açık hava stüdyosuna dönen bu manzara karşısında, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Soğuklar nedeniyle kentteki birçok dere, nehir ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanırken, çatı saçaklarında da buz sarkıtları oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ise, karın keyfini kayarak çıkardı.

Kartpostallık görüntüleri arkadaşları ile fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiren Asena Tutar, "Kış mevsiminin zorluğu kadar güzel tarafları da var. Biz de bu güzel yerlerde fotoğraf çekilerek soğukla gelen güzelliğin keyfini çıkardık. Ağaçlar kırağı tutmuş, derelerin yüzeyi donmuş. Bu kareler anılarda kalacak. Güzel görüntüler oluştu. Her ne kadar üşüsek de bu güzel görüntüler içimizi ısıttı. Herkesin buraları gelip görmesi isteriz" diye konuştu.

Kırağı tutan ağaçların altında fotoğrafı çekilen Selenay Tekin ise "Soğuk hava Muş'u açık hava stüdyoya çevirmiş. Her yerin ayrı bir güzelliği ortaya çıkmış" dedi.  


Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik
Muş'ta, soğukla gelen güzellik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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