Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
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Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu

29.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:11
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu

MUŞ'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

MUŞ'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Mevsimin ilk kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte soğuk hava ve sis etkili oldu. Güneşin yüzünü göstermesine rağmen hava sıcaklığının azaldığı kentte ağaçlar kırağı sebebiyle beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan araçlarını temizlemeye çalıştı. Kent merkezinde yoğun sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü şehir merkezinde araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. 

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Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu
Muş'ta sis ve soğuk etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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