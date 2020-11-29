Muş'ta sis etkili oldu
29.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:04
Muş'ta sis etkili oldu Muş'ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Muş'ta sis etkili oldu
MUŞ - Muş'ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde başlayan sis akşam da etkisini sürdürmeye devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 20-30 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU