Muş'ta sis etkili oldu

Muş'ta sis etkili oldu Muş'ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Muş'ta sis etkili oldu

MUŞ - Muş'ta gün boyu etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde başlayan sis akşam da etkisini sürdürmeye devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 20-30 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU