Muş'ta Sirk Gösterisi

Muş'ta gösteri sahneleyen sirk ekibi, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda özel bir grup tarafından düzenlenen sirk gösterisini izlemeye giden çocuklar ve aileleri, salona girebilmek için yoğun çaba harcadı.

Değişik saatlerde sahne alan 12 kişilik Ütopya Sirki Ekibi ilizyon, pantomim, palyaço, hüllo hop çevirme gibi gösteriler yaptı.

Sirk ekibinden İlker Gürcan, yaptığı açıklamada, Doğu turnesi kapsamında Muş'a geldiklerini belirterek, sirke ilginin yoğun olmasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Sirke gelen İshak Arslan ise çoçukların ilk defe böyle bir gösteriyi izlediğini ifade ederek bu tür sosyal etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.