Muş'ta silajlık mısır rekoltesinin 100 bin ton olması bekleniyor
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Muş'ta silajlık mısır rekoltesinin 100 bin ton olması bekleniyor

Muş'ta silajlık mısır rekoltesinin 100 bin ton olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, hasadına başlanılan silajlık mısırda bu yıl rekoltenin 100 bin tonu bulmasını beklediklerini söyledi.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, hasadına başlanılan silajlık mısırda bu yıl rekoltenin 100 bin tonu bulmasını beklediklerini söyledi.

Merkeze bağlı Çatbaşı köyündeki tarlalarda silajlık mısır hasadını inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl Muş Ovası'nda çok ciddi tarımsal faaliyete şahit olduklarını belirtti.

Bu yıl bin çiftçinin 20 bin dekarda ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırda yaklaşık 100 bin ton üretim beklediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu üretim il ekonomisine yaklaşık 50 milyon lira katkı sağlayacak. Silajlık mısır gerçekten hayvanların beslenmesi açısından kaliteli bir yem bitkisidir. Özellikle süt hayvancılığının vazgeçilmez bitkisidir. Hem ucuz hem de kaliteli bir yemdir. İlimizde 330 bin büyükbaş, 1 milyon 235 bin de küçükbaş hayvanımız var."

Geçen yıla göre ekimde yüzde 100 artış yaşanmasının sevindirici olduğunu ifade eden Aydın, Bakanlığın silajlık mısır üretimi için çiftçilere dekar başına 100 lira destek verdiğini aktardı.

Çatbaşı köyünde 70 dönümde silajlık mısır eken Hüseyin Şahin de ilkbaharda yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve saman veriminin az olduğunu, bu nedenle bu yıl daha fazla mısır ektiklerini belirtti.

Silajlık mısırın hasadına başladıklarını anlatan Şahin, "Her yıl mısır ekiyoruz. Bu yıl yaşanan kuralık nedeniyle ot ve saman çok az. Bu nedenle 70 dönümde mısır ektim. Elde ettiğim ürünün bir kısmını satacağım, bir kısmını ise kışın hayvanlarıma yem olarak vereceğim. Kazancı iyi. Sabah başladığımız işe karanlık çökene kadar devam ediyoruz. Mısırı genellikle büyük hayvan çiftliklerine satıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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Muş'ta silajlık mısır rekoltesinin 100 bin ton olması bekleniyor - Haberler Ekonomi
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