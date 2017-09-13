Muş'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Muş'ta kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.



Muratgören köyünde 300 dönümlük arazide silajlık mısır ekimi yapan Haşım Kandemir, yaptığı açıklamada, buğday ve ot veriminin düşmesi sonucu silajlık mısır ekimine ağırlık verdiklerini söyledi.



Silajlık mısır hasadına yeni başladıklarını ve hasadı 5 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kandemir, şunları aktardı:



"Her sene mısır ekiyoruz. Kazancı iyi. Sabah başladığımız işe karanlık çökene kadar devam ediyoruz. Mısırı genellikle büyük hayvan çiftliklerine satıyoruz. Silajlık mısırın tonunu 180 ile 190 lira arasında satıyoruz. Bu yıl buğday ve ot verimi az olduğundan Muş'ta çok sayıda hayvan sahibi silajlık mısır ekmek zorunda kaldı. Bu yıl geçen yıllara oranla mısırın verimi çok iyi. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Toplam 300 dönümlük alanda ekimini yaptığımız mısırdan yaklaşık 20 bin ton ürün almayı düşünüyoruz."



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 2017 yılında tahmini olarak 25 bin dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldığı ve bu alandan 100 bin tonun üzerinde ürün elde edilmesinin beklendiği bildirildi.