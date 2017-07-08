Muş'ta Silahlı Kavga

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuğun yaralandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Kulçak köyünde, 2 aile arasında husumet nedeniyle çıkan kavgada 1 çocuğun silahla hafif yaralandığı ve olaya ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Muş Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olaya karışan kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, kama ve bu silahlara ait şarjör, 101 tabanca fişeği, 59 av tüfeği fişeği ve 12 boş kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir."