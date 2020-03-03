Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon
Haberler » 3. Sayfa » Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon - Haberler

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

Muş'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

03.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:55
Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler