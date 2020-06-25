Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
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Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "ateşli silahlar ve diğer aletler hakkında" düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
25.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:54

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "ateşli silahlar ve diğer aletler hakkında" düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 6136 SKM Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 7 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 228 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet uzun namlulu silaha ait seyyar dipçik, 1 adet Kanas marka keskin nişancı silahına ait şarjör, 2 adet Kanas marka keskin nişancı silahına ait fişek, 2 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 66 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan 5 şahsın Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, 4 şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldığı ve bir şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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