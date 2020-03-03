Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
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Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

03.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:06
Muş'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliye yönelik 28 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Operasyonda 2 kalaşnikof tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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