Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda kalaşnikof ve 2 şarjörü, tabanca ve 8 mermisi, 5 uzun namlulu silah fişeği, yivsiz av tüfeği ve 27 fişeği ile kütüklük ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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