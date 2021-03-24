Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
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Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

24.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:29

Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi Muş'ta dün gece etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Merkezde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar bazı araçların üzerine düştü. Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerindeki 6 aracın üzerine gelen çatılar maddi hasara yol açtı. Olaylarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, AFAD ve itfaiye ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

Minibüsü çatı altında kalan vatandaşlardan Gökay Bozkurt, "Yoğun bir fırtına ve yağmur vardı. Gece saat 03.30'da çok şiddetli bir ses geldi. Sesin gelmesiyle balkona koştuk. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Aracın üzerine çatı düşmüş, yanımdaki araçta çatının altında kalmış durumda" dedi.

Kentte fırtına ve yağış devam ediyor.

Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi
Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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